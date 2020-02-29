Польский блогер рассказал о жизни в Москве с ребенком

Сегодня, 13:56

Анна Лисова

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Польский блогер рассказал о жизни в Москве с ребенком
Фото: Из открытых источников

Блогер из Польши Анна Голембевская рассказала, как ей жилось в Москве с семьей.
Голембевская ведет блог «Мама в Москве», в котором она рассказывает о жизни с ребенком в Москве и сравнивает условия комфортного проживания в российской столице с жизнью в польских городах.
Голембевская переехала из Польши в Россию после того, как ее мужу предложили работу в Москве. Себя она в Москве реализовала не только как мама, но и как блогер, который рассказывает о своих впечатления от жизни в России.

Она признается, что до переезда в Москву не раз слышала от знакомых о «бедности и пустых магазинах». Но приехав в столицу РФ, она своими глазами увидела, что Москва не сильно отличается от крупного польского города за исключением цен, которые здесь выше.
Особенно Голембевской понравилось, что в Москве очень любят детей. Но при этом, считает она, в Москве быть матерью довольно тяжело. Так, она не пользуется метро в Москве, поскольку не все станции оборудованы лифтом для колясок.
Неудобным она считает и то, что в городе немало магазинов, которые находятся в полуподвалах или на высоких первых этажах, куда трудно забраться с коляской, пишет РИА Новости.
А вот то, что в Москве в каждом доме есть детская площадка, она оценила высоко. И это, отмечает блогер, не просто качели, а интересные разноцветные комплексы, где любят проводить время дети.
Отметила блогер и большое количество различных клубов, игровых залов и детских уголков, которые предлагают множество различных вариантов как занять свободное время.
«Думаю, в Москве действительно хорошо быть ребенком», — отметила Голембевская.

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