Пациентка с коронавирусом в Москве находится в состоянии средней тяжести

В данное время в Москве лечится одна пациентка с подтвержденным диагнозом коронавируса и состоянием средней тяжести, сообщили в оперативном штабе мэрии.

Сегодня подтвердились еще три случая, таким образом, количество заболевших в Москве достигло 9 человек. Один пациент выписан. Все больные изолированы в специальные боксы в Коммунарке и "инфекционке" №1. Все лица, тесно контактировавшие с больными, тщательно обследуются (МСК ).

Госпитализирована, в частности, семейная пара, ранее побывавшая в Италии. Пассажиры прибывающих в Москву авиарейсов получают SMS-уведомление с просьбой само-изолироваться и при необходимости обращаться в скорую помощь. Все пассажиры самолета из Милана, один из пассажиров которого госпитализирован, сейчас проходят медосмотр.