Жительница Москвы убила сына с ДЦП за отказ учить математику

Сегодня, 17:56

Сергей Нилов

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Жительница Москвы убила сына с ДЦП за отказ учить математику
Фото: Из открытых источников

Жуткое убийство по неосторожности было совершено в Москве. Мать рассердилась на своего больного ДЦП сына, который не хотел учить математику, и ударила его кулаком в грудь. Вскоре после этого 9-летний мальчик умер.

Трагедия случилась в одной из квартир на юго-западе столицы вечером 26 февраля. Как сообщает  «МК», 39-летняя женщина, мать-одиночка и инвалид по слуху, была не удовлетворена тем, что ее сын выучил математику на отметку «хорошо». Женщина хотела, чтобы он знал царицу наук на «отлично». В этой связи она хотела с сыном позаниматься дополнительно.

9-летнему ребенку затея не пришлась по душе. Мать с сыном поссорились. В ходе конфликта женщина вышла из себя и ударила своего ребенка кулаком в грудную клетку.

После этого мальчик начал хрипеть и задыхаться. Его мать перепугалась, вызвала скорую и по пути ее следования выполняла все указания врачей. Но все усилия женщины оказались тщетными - ребенок скончался.

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