В московской квартире обнаружено тело девушки, примотанное скотчем к стулу

В одной из квартир дома по Химкинскому бульвару (северо-запад столицы) девушка обнаружила тело своей подруги, привязанное скотчем к стулу и с заклеенным ртом. Убитая была вся в крови, рядом на полу лежала пачка презервативов, передает РЕН.ТВ .

Девушка позвонила в полицию и сообщила о своей находке. Позже в пресс-службе управления МВД подтвердили информацию об обнаружении трупа.

Квартира, в которой проживала потерпевшая, была съемной. По словам владельца жилплощади, в последние дни он пытался связаться с арендатором, но она на связь не выходила.

Труп обнаружен в ночь на среду. Начато расследование. Тело потерпевшей в морг для проведения экспертизы.