В московской квартире обнаружено тело девушки, примотанное скотчем к стулу

Сегодня, 09:33

Александр Зуев

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В московской квартире обнаружено тело девушки, примотанное скотчем к стулу

В одной из квартир дома по Химкинскому бульвару (северо-запад столицы) девушка обнаружила тело своей подруги, привязанное скотчем к стулу и с заклеенным ртом. Убитая была вся в крови, рядом на полу лежала пачка презервативов, передает РЕН.ТВ

Девушка позвонила в полицию и сообщила о своей находке. Позже в пресс-службе управления МВД подтвердили информацию об обнаружении трупа. 

Квартира, в которой проживала потерпевшая, была съемной. По словам владельца жилплощади, в последние дни он пытался связаться с арендатором, но она на связь не выходила. 

Труп обнаружен в ночь на среду. Начато расследование. Тело потерпевшей в морг для проведения экспертизы.

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В московской квартире обнаружено тело девушки, примотанное скотчем к стулу

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