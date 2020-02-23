Камеры наблюдения будут идентифицировать преступников по татуировке и походке

Специалисты МВД совместно с другими ведомствами разрабатывают единую информсистему биометрических учетов, которая сможет распознавать злоумышленников не только по лицу, но и по походке, тату, голосу и другим индивидуальным признакам, сообщает 5-tv.ru .

В систему также будут загружаться следы преступников, обнаруженных криминалистами на месте происшествия. Искусственный интеллект системы, проанализировав собранные данные (отпечатки, образцов слюны, волос и пр.), сможет указать на возможного исполнителя преступления. Вся подобная информация будет обрабатываться профессионалами – экспертами-криминалистами.

При наличии достаточных для идентификации данных система догрузит фотографию и отправит оператору.

Разработка ведется в рамках проекта «Безопасный город». В Москве ее планируют запустить в следующем году.