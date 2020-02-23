Камеры наблюдения будут идентифицировать преступников по татуировке и походке

Сегодня, 13:56

Александр Зуев

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Камеры наблюдения будут идентифицировать преступников по татуировке и походке

Специалисты МВД совместно с другими ведомствами разрабатывают единую информсистему биометрических учетов, которая сможет распознавать злоумышленников не только по лицу, но и по походке, тату, голосу и другим индивидуальным признакам, сообщает 5-tv.ru

В систему также будут загружаться следы преступников, обнаруженных криминалистами на месте происшествия. Искусственный интеллект системы, проанализировав собранные данные (отпечатки, образцов слюны, волос и пр.), сможет указать на возможного исполнителя преступления. Вся подобная информация будет обрабатываться профессионалами – экспертами-криминалистами. 

При наличии достаточных для идентификации данных система догрузит фотографию и отправит оператору. 

Разработка ведется в рамках проекта «Безопасный город». В Москве ее планируют запустить в следующем году.

Москва камеры система

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Камеры наблюдения будут идентифицировать преступников по татуировке и походке

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