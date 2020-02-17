Регулярное совершение намаза доставщиками еды возле жилого дома испугало москвичей

Сегодня, 15:57

Александр Зуев

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Регулярное совершение намаза доставщиками еды возле жилого дома испугало москвичей

Жители одного из домов Москвы пожаловались, что что несколько доставщиков еды из компании «Яндекс» (один из Delivery Club) регулярно под их окнами совершают намаз. Некоторых людей это обстоятельство пугает, других раздражает, а третьих удивляет. Однако все задаются вопросом, неужели эти люди не могут найти для молитв более пристойное место, чем двор дома, из окон которого на них смотрят «иноверцы». 

Несколько раз вызывали полицию, сотрудники проверяли их документы и уезжали, не найдя правонарушения. 

«Я был немного шокирован. Все-таки молиться в нашей стране принято дома или в специализированных местах, мечети, храме и так далее», – цитирует «Москва 24» одного из местных жителей. 

Появившаяся в соцсети фотография постепенно обрастает комментариями. Одна девушка написала: «Теперь я понимаю, почему они постоянно опаздывают».

Москва намаз доставщики

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Регулярное совершение намаза доставщиками еды возле жилого дома испугало москвичей

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