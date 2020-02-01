В Москве стая бродячих собак съела мужчину

Сегодня, 13:42

Сергей Нилов

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В Москве стая бродячих собак съела мужчину

Жуткое происшествие случилось в столице - стая бродячих собак обглодала тело мужчины. Был ли он уже мертв к тому моменту или псы его загрызли, предстоит установить следствию.

По информации 5-ого канала, обглоданное тело было найдено в канаве близ дороги рядом с деревней Саларьево Новомосковского округа Москвы.

На вид погибшему лет 50. Из одежды, как указывает телеканал, на нем были брюки синего цвета.

По останкам можно судить о том, что его тело было обглодано псами - на месте происшествия обнаружены многочисленные собачьи следы.

Кисти и стопы на теле мужчины отсутствуют.

Эксперты установили, что с момента смерти прошло не менее 5 дней. А что стало причиной его смерти скажут судмедэксперты - тело отправили к ним на исследование.

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