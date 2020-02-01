В Москве отметят день памяти Пушкина

Сегодня, 14:04

Александр Зуев

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В Москве отметят день памяти Пушкина

Московские музеи организовали проведение специальной программы, призванной почтить память Александра Пушкина в годовщину его гибели на дуэли (умер 10 февраля 1837 г., через два дня после полученного ранения). 

«9 февраля в Доме-музее В.Л. Пушкина (дядя поэта) откроется выставка «Мой портрет». В экспозиции будут представлены портреты Александра Пушкина, выполненные художниками. Среди них работы таких мастеров, как Николай Ульянов, Василий Шухаев, Константин Рудаков, Константин Юон и Александр Тышлер», – говорится на сайте мэра Москвы. 

Некоторые из них иллюстрировали произведения поэта. Рисунки к произведениям «Борис Годунов» (Шухаев) и «Евгений Онегин» (Рудаков) признаны классическими. 

Так же в воскресенье состоится концерт, в программу которого включены песни российских губерний, где побывал Пушкин. Помимо этого, гостям покажут народные обряды, описанные поэтом в произведениях. В заключение зрители увидят музыкальный «Парасказ», поставленный по мотивам пушкинских сказок. 

В понедельник по экспозициям Госмузея Пушкина и его филиалов пройдут организованные экскурсии. В 14 часов 45 минут память великого поэта почтут минутой молчания. Именно в это время остановилось сердце классика.

Москва А.С. Пушкин день памяти

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