В Москве отметят день памяти Пушкина

Московские музеи организовали проведение специальной программы, призванной почтить память Александра Пушкина в годовщину его гибели на дуэли (умер 10 февраля 1837 г., через два дня после полученного ранения).

«9 февраля в Доме-музее В.Л. Пушкина (дядя поэта) откроется выставка «Мой портрет». В экспозиции будут представлены портреты Александра Пушкина, выполненные художниками. Среди них работы таких мастеров, как Николай Ульянов, Василий Шухаев, Константин Рудаков, Константин Юон и Александр Тышлер», – говорится на сайте мэра Москвы.

Некоторые из них иллюстрировали произведения поэта. Рисунки к произведениям «Борис Годунов» (Шухаев) и «Евгений Онегин» (Рудаков) признаны классическими.

Так же в воскресенье состоится концерт, в программу которого включены песни российских губерний, где побывал Пушкин. Помимо этого, гостям покажут народные обряды, описанные поэтом в произведениях. В заключение зрители увидят музыкальный «Парасказ», поставленный по мотивам пушкинских сказок.

В понедельник по экспозициям Госмузея Пушкина и его филиалов пройдут организованные экскурсии. В 14 часов 45 минут память великого поэта почтут минутой молчания. Именно в это время остановилось сердце классика.