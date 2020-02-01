В Никулинский суд в Москве бросили бутылку с зажигательной смесью

Утром в Москве неизвестный бросил в окно Никулинского суда бутылку с «коктейлем Молотова», в результате загорелся один из кабинетов на первом этаже. Здание находится на Мичуринском проспекте. Пострадавших нет.

Информация о пожаре в экстренные службы поступила около 5-ти утра. Огнем было охвачено примерно 7 кв. м. Спасателей вызвали охранники ЧОП, находившиеся внутри здания. Подъехавшие пожарные справились с возгоранием за считанные минуты.

По данным РИА Новости , сославшегося на источник, огнем уничтожена часть документации, пострадала мебель и потолочное покрытие. Правоохранители приступили к проверке, по завершении которой будет принято процессуальное решение.