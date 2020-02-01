В Москве возбудили дело против бармена, сломавшего шею посетителю

Столичный бармен-стажер 22-х лет никого не хотел калечить, просто он не рассчитал силу удара при подаче «экстремального» коктейля. Тем не менее ему придется отвечать за сломанную шею 19-летнего посетителя в уголовном порядке.

«Ритуал подачи заключается в следующем: клиент с надетым на голову танковым шлемом (либо каской) выпивает порцию алкоголя, а бармен должен ударить его по голове металлическим кегом», – объяснил агентству « Москва » осведомленный источник.

Инцидент произошел в середине декабря прошлого года, а дело после проверки возбудили недавно – 1-го февраля.

По словам собеседника, в тот злополучный день «экстремальный коктейль» заказал молодой москвич. Все веселились до тех пор, пока молодой человек не рухнул на пол от чрезмерно сильного удара. У парня оказалась сломанными 3 шейных позвонка, а также он получил тяжелый ушиб спинного мозга. По заключению экспертов, данная травма причинила здоровью потерпевшего тяжкий вред. Подозреваемого оставили на свободе, отобрав у него подписку о невыезде.