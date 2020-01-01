Подмосковный «потомок» Рюриковичей добивается эксгумации праха Ивана Грозного

Житель Подмосковья Валерий Кубарев одержим идеей эксгумировать прах Ивана Грозного, покоящийся в Московском Кремле, чтобы доказать свое родство с Рюриковичами. Он надеется, что ему разрешат провести ДНК-экспертизу.

Свое требование Кубарев изложил в иске, который подал в Красногорский суд. Ответчиком по делу выступило федеральное учреждение «Московский Кремль». Недавно состоялось заседание суда и в иске было отказано, пишет Life , уточняя, что это уже второй отказ.

Однако истец уверен в своей правоте и намерен продолжить борьбу. Ранее он сообщал, что выяснил свою принадлежность к царскому роду, изучив генеалогические таблицы, опубликованные в печати.

При этом отношение Кубарева к «предку» довольно критическое.

«Он уничтожил около 700 семей своих братьев и сестёр из-за того, что хотел царствовать один», – сказал в интервью истец.