В центре Москвы током убило лошадь

Накануне вечером в центре Москвы от поражения электрическим током погибла лошадь. Это одно из тех животных, которые по выходным встречаются в центре столицы. Их хозяева предлагают прохожим покататься верхом. Инцидент произошел на Малой Никитской.

«По предварительным данным, это могло произойти в результате удара током от оголенного провода», – приводит ТАСС слова источника.

Собеседник добавил, что в это время там работали ремонтники из городского энергетического предприятия.

Как позже уточнили местные СМИ, на столбе, рядом с которым стояла лошадь, «коротнул» контактный провод. Этого хватило, чтобы убить животное. Смерть наступила мгновенно. Владелец лошади не пострадал. Полиция начала проверку. Устанавливаются детали произошедшего.