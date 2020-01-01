В центре Москвы током убило лошадь

Сегодня, 10:49

Александр Зуев

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В центре Москвы током убило лошадь

Накануне вечером в центре Москвы от поражения электрическим током погибла лошадь. Это одно из тех животных, которые по выходным встречаются в центре столицы. Их хозяева предлагают прохожим покататься верхом. Инцидент произошел на Малой Никитской. 

«По предварительным данным, это могло произойти в результате удара током от оголенного провода», – приводит ТАСС слова источника. 

Собеседник добавил, что в это время там работали ремонтники из городского энергетического предприятия. 

Как позже уточнили местные СМИ, на столбе, рядом с которым стояла лошадь, «коротнул» контактный провод. Этого хватило, чтобы убить животное. Смерть наступила мгновенно. Владелец лошади не пострадал. Полиция начала проверку. Устанавливаются детали произошедшего.

Москва лошадь электроток

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