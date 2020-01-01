В Москве приступила к работе первая в мире доставщица эмоций

У жителей столицы появилась возможность получить любую эмоцию, достаточно зайти на сайт Виктории Ив и заказать доставку на дом. Исполнитель обещает приехать в любом случае, когда совсем хреново либо хочется поплакаться, а то и просто посплетничать.
Услуга платная, получасовое получение одной эмоции заказчику обойдется в 6,9 тыс. рублей. Возможна доставку и за рубеж, в этом случае к стоимости услуги прибавляется стоимость перелета в оба конца.
При этом любые намеки на интим полностью исключаются, а для тех, кто проигнорирует это правило, у Натальи имеется «тревожная кнопка», с помощью которой она вызывает охранника.
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