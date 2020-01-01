В Москве приступила к работе первая в мире доставщица эмоций

У жителей столицы появилась возможность получить любую эмоцию, достаточно зайти на сайт Виктории Ив и заказать доставку на дом. Исполнитель обещает приехать в любом случае, когда совсем хреново либо хочется поплакаться, а то и просто посплетничать.

«Я давно заметила, что после общения со мной настроение людей меняется. Начала экспериментировать. Сначала на знакомых и родных мне людях, потом на незнакомых и поняла: я могу влиять на эмоции людей! Что будет, если человек сможет заказывать ту эмоцию, которую он захочет получить? Это же гениально», – цитирует Викторию издание « Metro ».

Услуга платная, получасовое получение одной эмоции заказчику обойдется в 6,9 тыс. рублей. Возможна доставку и за рубеж, в этом случае к стоимости услуги прибавляется стоимость перелета в оба конца.

При этом любые намеки на интим полностью исключаются, а для тех, кто проигнорирует это правило, у Натальи имеется «тревожная кнопка», с помощью которой она вызывает охранника.