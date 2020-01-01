В Москве две школьницы съели снег и отравились

Вчера, 22:28

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В Москве две школьницы съели снег и отравились

Двум ученицам второго класса школы №587 города Москвы понадобилась помощь медиков после того, как они «полакомились» выпавшим снегом. Об инциденте со ссылкой на свой знакомый с ситуацией источник сообщает агентство «Интерфакс».

До этого в социальных сетях появилась информация, что юные москвички, девочки 8 и 9 лет, съели снег, который, предположительно, смешался с химическими реагентами. Вскоре после этого второклассницы почувствовали себя плохо.

«Жалобы на жжение в животе и недомогание поступили от учениц второго класса школы № 587 на западе Москвы. Бригада медиков оказала девочкам 8 и 9 лет всю необходимую медицинскую помощь», - приводит агентство слова своего собеседника.

Жизням отравившихся девочек ничего не угрожает. Родители их в курсе случившегося, от госпитализации детей отказались.

К слову, столичные коммунальщики поработали на славу и щедро засыпали дороги и тротуары реагентами с солью.

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