Около 53 тысяч москвичей окунулись в крещенские купели

К 10-ти утра воскресенья места крещенских купаний в столице посетили около 90 тыс. горожан, из них рискнули искупаться в ледяной воде около 53 тыс. жителей мегаполиса. К часу ночи эти цифры составляли соответственно 37 и 23 тыс. Основная масса людей подтянулась к местам купаний к полуночи.
Спасатели отметили, что в воскресенье днем ожидают новый наплыв горожан к городским водоемам. При этом в пресс-службе призвали москвичей не выходить на тонкий лед и купаться только в специально отведенных и оборудованных для этого местах с соблюдением правил безопасности.
Ранее с праздником Крещения жителей столицы поздравил мэр города Собянин.
Комментировать