Около 53 тысяч москвичей окунулись в крещенские купели

Сегодня, 12:59

Александр Зуев

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Около 53 тысяч москвичей окунулись в крещенские купели

К 10-ти утра воскресенья места крещенских купаний в столице посетили около 90 тыс. горожан, из них рискнули искупаться в ледяной воде около 53 тыс. жителей мегаполиса. К часу ночи эти цифры составляли соответственно 37 и 23 тыс. Основная масса людей подтянулась к местам купаний к полуночи. 

«К 10 утра более 87 тыс. человек пришли к купелям и водоемам, из них около 53 тыс. купались. Наибольшее количество людей пришло на Святое озеро – около 10 тыс. и на пруды в Сокольниках и Южном Бутово – более 5 тысяч», – приводит агентство «Москва» сообщение пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям. 

Спасатели отметили, что в воскресенье днем ожидают новый наплыв горожан к городским водоемам. При этом в пресс-службе призвали москвичей не выходить на тонкий лед и купаться только в специально отведенных и оборудованных для этого местах с соблюдением правил безопасности. 

Ранее с праздником Крещения жителей столицы поздравил мэр города Собянин.

Крещение купели

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