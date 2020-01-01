Около 53 тысяч москвичей окунулись в крещенские купели

К 10-ти утра воскресенья места крещенских купаний в столице посетили около 90 тыс. горожан, из них рискнули искупаться в ледяной воде около 53 тыс. жителей мегаполиса. К часу ночи эти цифры составляли соответственно 37 и 23 тыс. Основная масса людей подтянулась к местам купаний к полуночи.

«К 10 утра более 87 тыс. человек пришли к купелям и водоемам, из них около 53 тыс. купались. Наибольшее количество людей пришло на Святое озеро – около 10 тыс. и на пруды в Сокольниках и Южном Бутово – более 5 тысяч», – приводит агентство « Москва » сообщение пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отметили, что в воскресенье днем ожидают новый наплыв горожан к городским водоемам. При этом в пресс-службе призвали москвичей не выходить на тонкий лед и купаться только в специально отведенных и оборудованных для этого местах с соблюдением правил безопасности.

Ранее с праздником Крещения жителей столицы поздравил мэр города Собянин.