В Москве задержан насильник, нападавший на женщин в лифте

Сегодня, 17:05

Александр Зуев

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В Москве задержан насильник, нападавший на женщин в лифте

Столичные полицейские задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в серии нападений на женщин в лифтах многоэтажек. Злоумышленника удалось вычислить благодаря камерам наблюдения, записавших его лицо во время последнего нападения. 

«В четверг (16 января) днем сотрудниками уголовного розыска на Пятницком шоссе был задержан 29-летний мужчина», – сказал РЕН.ТВ источник в правоохранительных органах. 

По его словам, под камеру мужчина «подставился» двумя днями ранее, когда попытался изнасиловать в лифте 18-летнюю девушку. Он схватил ее за шею и приказал беспрекословно повиноваться, иначе она погибнет прямо здесь в лифте. Но в этот момент кабина остановилась. Девушка громко закричала, вырвалась и выбежала в раскрывшиеся двери. Позже она опознала насильника на видеозаписи. 

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, проверяется его причастность к остальным однотипным преступлениям.

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