В Москве готовы к Крещенским купаниям 46 купелей

Сегодня, 11:20

Александр Зуев

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В Москве готовы к Крещенским купаниям 46 купелей

На территории Москвы оборудованы 46 купелей, которые будут доступны всем желающим в Крещенские праздники (19 ноября). Обустройство всех мест для купания согласовано Роспотребнадзором. Учтены требования по качеству воды, установке шатров для обогрева, освещению, устройству временных парковок и пр. 

Безопасность людей в местах массового скопления будут обеспечивать около 14-ти тыс. правоохранителей, спасателей и членов народной дружины, пишет агентство «Москва». 

Сообщается также, что праздничные службы пройдут в 424 церквях, храмах и монастырях. Все места проведения массовых мероприятий будут предварительно обследованы специалистами-кинологами с собаками.  

Крещение купели

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В Москве готовы к Крещенским купаниям 46 купелей

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