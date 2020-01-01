В Москве готовы к Крещенским купаниям 46 купелей

На территории Москвы оборудованы 46 купелей, которые будут доступны всем желающим в Крещенские праздники (19 ноября). Обустройство всех мест для купания согласовано Роспотребнадзором. Учтены требования по качеству воды, установке шатров для обогрева, освещению, устройству временных парковок и пр.

Безопасность людей в местах массового скопления будут обеспечивать около 14-ти тыс. правоохранителей, спасателей и членов народной дружины, пишет агентство «Москва ».

Сообщается также, что праздничные службы пройдут в 424 церквях, храмах и монастырях. Все места проведения массовых мероприятий будут предварительно обследованы специалистами-кинологами с собаками.