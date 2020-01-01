Вооруженный ножом мужчина взял заложника в «Москва-Сити»

Сегодня, 15:29

Александр Зуев

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Вооруженный ножом мужчина взял заложника в «Москва-Сити»

В среду столичные полицейские в деловом центре «Москва-Сити» задержали вооруженного ножом мужчину, взявшего в заложники сотрудницу одного из офисов на 13 этаже. Злоумышленник доставлен в полицию, с ним работают сотрудники. 

«Сегодня на службу 02 поступило сообщение о том, что в здании на Краснопресненской набережной мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, удерживает женщину. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника и освободили девушку», – приводит РЕН.ТВ сообщение управления МВД. 

Во время проведения операции никто не пострадал. По данным канала, задержанный недавно проиграл большую сумму на бирже. 

В публикации также отмечается, что мужчина в свое время вложил в МФЦ (финансовый центр) около $10 тыс. в надежде получить в итоге $220 тыс. Однако обещанные деньги ему не выплатили, кроме того, отказались вернуть его вклад.

По последним данным, задержанным оказался гражданин Беларуси.

Москва-Сити заложница

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