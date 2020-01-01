Житель Москвы остался без обручального кольца после загула в интим-салоне

Сегодня, 17:07

Александр Зуев

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Житель Москвы остался без обручального кольца после загула в интим-салоне

Мужчина, проведший ночь с воскресенья на понедельник в интим-салоне, наутро лишился значительной суммы денег и обручального кольца. За ночь он так «расслабился», что был не в силах рассчитаться самостоятельно. Этот вопрос он поручил девушке, с которой провел время, сообщает РЕН.ТВ

Мужчине нужно было заплатить утром за услуги проститутки, пиццу и за 3 или 4 бутылки шампанского. Он попытался провести оплату с помощью смартфона, однако был настолько пьян, что попытка оказалась неудачной. Тогда он перепоручил этот вопрос самой проститутке. 

А когда протрезвел, то увидел, что с его счета списано 100 тыс. рублей вместо оговоренных заранее пятидесяти тысяч. Кроме того, у него пропало дорогое обручальное кольцо.   

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