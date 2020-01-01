Москвичка дала дочери сильнодействующий препарат, чтобы сделать ее участницей оргии

Московские полицейские приступили к проверке заявления 16-летней девушки, которая утверждает, что мать опоила ее каким-то сильнодействующим препаратом для того, чтобы она присоединилась к их с сожителем сексуальным развлечениям, сообщает РЕН.ТВ .

Подросток рассказала, что всё произошло в квартире многоэтажки, расположенной в Мажоровом переулке. По словам девочки, мать уговорила ее выпить таблетку, после которой она полностью отключилась. Перед этим сожитель матери начал к ней приставать.

Очнувшись, она позвонила знакомому парню. Тот приехал и увез ее из дома. Сейчас потерпевшая находится в больнице. Правоохранители начали доследственную проверку.