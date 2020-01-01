В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала календарной зимы

Сегодня, 12:57

Александр Зуев

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В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала календарной зимы

Под утро воскресенья в Москве зафиксирована температура до -6 градусов, по области – до минус 12-ти. Однако и это похолодание не отвечает климатической норме: в январе температура должна быть как минимум вдвое ниже. 

В среднем нынешняя необычайно теплая зима привела к отклонению от нормы на 7,2°С со знаком плюс. 

Агентство «Москва» со ссылкой на синоптиков напоминает, что в декабре лишь однажды температура упала чуть ниже минус 5-ти. А в январе столбик термометра еще не пускался ниже минус 3-х градусов. 

Нынешнее похолодание продержится недолго – уже к вечеру в столице потеплеет до 0°С. Ожидается небольшой снег и порывистый юго-западный ветер.

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