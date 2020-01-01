В Москве врачи помогли появиться на свет ребенку с 10-см тромбом в пуповине

В московскую больницу им. Иноземцева обратилась беременная (34-я неделя) пациентка, которая была обеспокоена слабой активностью плода. Женщина обратилась к врачам так, «на всякий случай»: она была уверена, что доктор развеет ее страхи и отправит домой.
Однако ультразвуковое исследование выявило патологию: в пуповине вместо 3-х сосудов, о чем свидетельствовали предыдущие обследования, были обнаружены лишь два. Врач предположил, что в третьем находится тромб. Помимо этого, у женщины выявлена плацентарная недостаточность. Посовещавшись, медики решили экстренно провести кесарево сечение.
При этом ребенок самостоятельно дышал. На четвертые сутки маму вместе с малышкой выписали домой. Прогнозы на будущее – самые благоприятные.
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