В Москве врачи помогли появиться на свет ребенку с 10-см тромбом в пуповине

В московскую больницу им. Иноземцева обратилась беременная (34-я неделя) пациентка, которая была обеспокоена слабой активностью плода. Женщина обратилась к врачам так, «на всякий случай»: она была уверена, что доктор развеет ее страхи и отправит домой.

Однако ультразвуковое исследование выявило патологию: в пуповине вместо 3-х сосудов, о чем свидетельствовали предыдущие обследования, были обнаружены лишь два. Врач предположил, что в третьем находится тромб. Помимо этого, у женщины выявлена плацентарная недостаточность. Посовещавшись, медики решили экстренно провести кесарево сечение.

«Операционную развернули в считанные минуты, и хирурги приступили к спасению сразу двух жизней. И вот из разреза на матке появляется ребенок с 4-кратным тугим обвитием пуповины вокруг шеи, истинным узлом пуповины, и также врачи видят в одном из сосудов тромб 10-12 см длиной. Родилась вполне здоровая девочка с очень хорошим весом 2,5 кг для срока беременности в 34 недели», – цитирует агентство « Москва » сообщение департамента здравоохранения столицы.

При этом ребенок самостоятельно дышал. На четвертые сутки маму вместе с малышкой выписали домой. Прогнозы на будущее – самые благоприятные.