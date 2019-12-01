Московские оперативники задержали приезжего из ближнего зарубежья, торговавшего героином

Сегодня, 11:33

Александр Зуев

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Московские оперативники задержали приезжего из ближнего зарубежья, торговавшего героином

Столичные полицейские, получившие информацию об иностранце, торговавшем в Москве наркотиками, провели операцию по его задержанию. Им оказался 23-летний мужчина, уроженец одной из стран СНГ, который получал от сообщников крупные партии героина, самостоятельно разбавлял их и продавал, делая закладки в различных районах города, говорится в сообщении ГУ МВД. 

Задержали подозреваемого на Зеленоградской улице. При себе он имел около 150-ти гр. героина. Дома нашли еще 2,5 кг, а также предметы, используемые для разбавления и фасовки порошка. 

В настоящее время задержанный находится под стражей. Правоохранители устанавливают его сообщников и других лиц, причастных к преступной деятельности.

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Московские оперативники задержали приезжего из ближнего зарубежья, торговавшего героином

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