«Зарубежный» альфонс «развел» влюбленную пенсионерку на 4 млн. рублей

Жительница Москвы, вышедшая на заслуженный отдых, без ума влюбилась в своего нового знакомого с сайта знакомств. Она ни разу не видела своего избранника «вживую», однако была уверена в его порядочности и честности.

Несколько месяцев у них длился «почтовый» роман. Мужчина уверял пенсионерку, что очень хочет с ней встретиться, но не может, поскольку живет за границей. Но однажды он сообщил, что сможет вырваться на несколько дней, но у него не хватает денег на билет. Женщина тут же согласилась оплатить проезд, и перевела требуемую сумму (4,23 млн. рублей) на счет соблазнителя, данные которого он любезно предоставил.

После этого знакомый пенсионерки резко «остыл» и прекратил выходить на связь. По ее адресу он так и не появился, сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на информацию МВД.