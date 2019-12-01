«Зарубежный» альфонс «развел» влюбленную пенсионерку на 4 млн. рублей

Сегодня, 10:38

Александр Зуев

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«Зарубежный» альфонс «развел» влюбленную пенсионерку на 4 млн. рублей

Жительница Москвы, вышедшая на заслуженный отдых, без ума влюбилась в своего нового знакомого с сайта знакомств. Она ни разу не видела своего избранника «вживую», однако была уверена в его порядочности и честности. 

Несколько месяцев у них длился «почтовый» роман. Мужчина уверял пенсионерку, что очень хочет с ней встретиться, но не может, поскольку живет за границей. Но однажды он сообщил, что сможет вырваться на несколько дней, но у него не хватает денег на билет. Женщина тут же согласилась оплатить проезд, и перевела требуемую сумму (4,23 млн. рублей) на счет соблазнителя, данные которого он любезно предоставил. 

После этого знакомый пенсионерки резко «остыл» и прекратил выходить на связь. По ее адресу он так и не появился, сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на информацию МВД.

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«Зарубежный» альфонс «развел» влюбленную пенсионерку на 4 млн. рублей

Сегодня, 10:38

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