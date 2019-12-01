Сообщение о минировании получили все станции московского метрополитена

Сегодня, 12:58

Александр Зуев

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Сообщение о минировании получили все станции московского метрополитена

В среду утром неизвестные злоумышленники разослали всем станциям московского метро электронные сообщения о минировании. Коме того, саперы проверяют ТЦ «Европейский» и здания двух судов. Метрополитен продолжает функционировать, проверки проводятся без эвакуации пассажиров. 

«Поступили анонимные угрозы взрывов в адрес всех станций московского метро, торгового центра "Европейский", Хорошевского и Кунцевского районных судов», – сказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы. 

Напомним, волна «минирований» лихорадит обе российские столицы более 2-х недель. Социальные объекты «минируются» неизвестными по третьему, а то и по четвертому кругу. В их числе банки, суды, школы, больницы, музеи и прочие объекты, предполагающие наличие большого количества людей. Угрозы взрывов так же зафиксированы в Сибири и на дальнем Востоке. Все сообщения тщательно проверялись, однако ни в одном из случаев взрывоопасных предметов обнаружено не было.

метрополитен угрозы взрывов

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