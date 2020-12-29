О подвигах героев Подмосковья узнали более 80 тысяч человек

Сегодня, 10:59

Ольга Громова

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О подвигах героев Подмосковья узнали более 80 тысяч человек

О подвигах героев столичного региона со страниц издания «Вести Подмосковья» узнали более 80 тысяч человек. Редакция издания подвела итоги уходящего года и рассказала о проекте, созданном специально для того, чтобы сохранить память о людях, которые отстаивали свое право на мирную жизнь с оружием в руках. Он стал одним из самых популярных.

Рубрику «Герои Подмосковья» наши коллеги вели с 16 марта и по сегодня. Каждый раз они рассказывали о подвигах, совершенных уроженцами Московской области, во время Второй мировой войны. Всего вниманию читателей был представлен 281 рассказ.

Людей, о подвигах которых рассказали журналисты в этой рубрике, объединяло два фактора - героизм на ратном поле и причастность к подмосковному региону.

Среди героев публикаций - Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы, награжденные орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны двух степеней, Александра Невского и многих других. Четверть людей, о героизме которых писали «Вести», домой с войны не вернулись. Те, кому повезло остаться в живых, возвращались на Родину и строили мирную жизнь.

«В ходе работы над поиском героев для публикаций выявлялись интересные факты о подвигах наших земляков в ВОВ. Многие из них достойны описания  в отдельных книгах. Безусловно, собранный материал не пропадет и работа в этом направлении обязательно в том или ином виде будет продолжена изданием «Вести Подмосковья», — поделился Кирилл Соколов, один из авторов проекта.

Главный редактор издания Алексей Турлаев рассказал, что рубрика за 9 месяцев своего существования стала одной из самых популярных.

«Ее просмотрели свыше 80 тысяч пользователей интернета, посещавших сайт издания. Это говорит об интересе жителей региона к данной теме», - сообщил он.

Главред также рад тому, что рубрика получила отклики и обратную связь - истории о людях, достойных того, чтобы о них рассказали на страницах главного регионального интернет-издания, начали отправлять родственники героев, руководители клубов патриотов, преподаватели школ.

«Безусловно, «Герои Подмосковья» у многих пробудили интерес к истории своей малой родины и судьбе своих родственников в годы войны», — резюмировал Алексей Турлаев.

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