В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в краже искусственных елок и обуви на 4 млн рублей

Силами сотрудников Межмуниципального управления МВД России «Люберецкое» в Подмосковье был задержан мужчина, уроженец одной из республик Средней Азии, которого правоохранители небезосновательно подозревают в краже искусственных елок и обуви, совершенной в особо крупном размере - на сумму более 4 миллионов рублей.

По информации издания «Вести Подмосковья», орудовал он на территории промзоны в горокруге Дзержинский не один - у него имелся подельник.

Участники криминального дуэта, действуя сообща, взломали замки на дверях двух складских контейнеров, вынесли оттуда весь товар (а это более 150 коробок с обувью и 500 с искусственными елками), погрузили его на заказанный заранее автомобиль и вывезли на территорию соседнего района.

Вычислить злоумышленников удалось посредством камер наблюдения. Одного из злоумышленников стражи порядка задержали в гаражах Реутова. В ходе осмотра помещения там же нашелся похищенный товар. Второго подозреваемого в данный момент разыскивают.

Задержанный мужчина рассказал, что «наводкой» для него стала информация грузчика промзоны о товаре, который находится в контейнерах.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, идет следствие.