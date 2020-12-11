Названо число получивших прививку от коронавируса COVID-19 москвичей

В Москве с начала масштабной кампании вакцинации населения от коронавируса COVID-19 прививку получили свыше 12 тыс. жителей столицы. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на данные, предоставленные оперативным штабом в официальном Telegram-канале.

После того как в столице будет запущено производство вакцины, процесс вакцинации может ускориться, уверены в штабе. Завод по производству вакцины может заработать уже в ближайшие несколько недель. Его производственные мощности разворачивают на территории технополиса «Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что вскоре вакцина от коронавируса в Москве будет доступна для всех жителей столицы.

Как известно, первыми получить прививку смогли врачи, педагоги, а также работники служб, постоянно контактирующих с зараженными коронавирусной инфекцией.

Ранее ученые заявили о том, что коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован при условии, если вакцинируется до 85% населения. Пока же специалисты не готовы назвать сроки окончания пандемии, но после того как страны запускают кампании по вакцинированию населения, прогнозы стали более оптимистичными. И, как предполагают эксперты, возможно, к весне пандемия уже пойдет на спад.