Оштрафовать за нарушение ковидных ограничений в Москве могут по фото в соцсетям

Москвичи могут получить штраф за несоблюдение карантинных ограничений из-за данных в соцсетях — об этом сообщил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков. Он отметил, что основанием для административного наказания может стать фотография или видеозаписи в сосетях, где будет явно видно нарушение рекомендаций Минздрава, передают «Московские новости».

Начальник столичного Главконтроля пояснил, что любая информация гражданина из соцсетей может стать доказательной базой для выписки штрафа.

«У нас уже есть практика проведения контрольных мероприятий касательно работы заведений общественного питания по соцсетям —таким методом удается контролировать даже соблюдение сантребований. Конечно, мы проводим и регулярные рейдовые мероприятия, однако прежде всего мониторим информацию в соцсетях. Такие же меры могут быть применены и к обычному населению Москвы, то есть с помощью отслеживания в соцсетях мы сможем выявлять злостных нарушителей карантина в регионе», - сообщил Евгений Данчиков.

Также представитель Главконтроля добавил, что в Москве лишь около 10% заведений общественного питания были оштрафованы за несоблюдение карантинных ограничений — остальные добросовестно придерживаются рекомендаций Минздрава.