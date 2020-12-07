Названо основное место нарушения перчаточно-масочного режима в Москве

Сегодня, 10:24

Александр Зуев

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Названо основное место нарушения перчаточно-масочного режима в Москве

Как свидетельствует статистика юридического центра Destra, москвичи в подавляющем большинстве случаев нарушают перчаточно-масочный режим в метрополитене. Известно, что 58% протоколов о нарушении режима были выписаны в столичной подземке. При этом 71% нарушений в метрополитене были зафиксированы в вестибюлях станций, 12% — в вагонах, 11% — при входе до турникетов и 6% — на платформах.

18% штрафов выписали на вокзалах, 13% — в автобусах, 9% — в торговых центрах. Отметим, что в августе-сентябре 92% штрафов было выписано за отсутствие масок и 8% - за отсутствие перчаток. В октябре-ноябре лишь 23% было наложено штрафов за отсутствие масок и 77% - за отсутствие перчаток. Примечательно, что обжалование штрафов в половине случаев в итоге привело к их замене на предупреждения. В 20% случаев размеры штрафов были уменьшены с 5 тыс. до 1 тыс. рублей, пишет ria.ru.

Добавим, что за время пандемии в России зафиксировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 45 тысяч человек скончались.

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