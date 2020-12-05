В Подмосковье количество оформленных маркированных лекарств на таможне выросло в 12 раз в ноябре

Пресс-служба Московской областной таможни сообщила, что организация за ноябрь в свободное обращение выпустила более 6,5 тонн маркированных препаратов. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Пресс-служба сообщает, что количество препаратов, маркированных в ноябре, в 2 раза превышает показатели за октябрь. Кроме этого, отмечается, что за все время введения обязательной маркировки препаратов количество оформленных лекарств выросло в 12 раз. Так, если за июль маркированных препаратов было 530 тонн, то в ноябре показатель превысил 6,5 тысяч тонн.

Также Московская таможня сообщает, что за 5 месяцев было выпущено более 3 тысяч деклараций на лекарственные товары. Общий вес всех препаратов – более 15,8 тысяч тонн.