В Подмосковье количество оформленных маркированных лекарств на таможне выросло в 12 раз в ноябре

Вчера, 19:54

0

Image 16+
В Подмосковье количество оформленных маркированных лекарств на таможне выросло в 12 раз в ноябре

Пресс-служба Московской областной таможни сообщила, что организация за ноябрь в свободное обращение выпустила более 6,5 тонн маркированных препаратов. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Пресс-служба сообщает, что количество препаратов, маркированных в ноябре, в 2 раза превышает показатели за октябрь. Кроме этого, отмечается, что за все время введения обязательной маркировки препаратов количество оформленных лекарств выросло в 12 раз. Так, если за июль маркированных препаратов было 530 тонн, то в ноябре показатель превысил 6,5 тысяч тонн.  

Также Московская таможня сообщает, что за 5 месяцев было выпущено более 3 тысяч деклараций на лекарственные товары. Общий вес всех препаратов – более 15,8 тысяч тонн.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Подмосковье количество оформленных маркированных лекарств на таможне выросло в 12 раз в ноябре

Вчера, 19:54

В Москве после концерта группы «Кипелов» опечатали Adrenaline Stadium

5-12-2020, 21:14

Все вузы Москвы и Петербурга перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса

30-11-2020, 13:59

Московские власти не планируют закрывать фудкорты в ТЦ

30-11-2020, 11:34

Mash: житель Зеленограда не смог дозвониться врачам и пригрозил терактом

28-11-2020, 16:19

Мособлтаможня за 2020 год задекларировала 1,9 тысяч тонн новогодних игрушек

23-11-2020, 15:04

На Москву надвигается снежный циклон «Сара»

21-11-2020, 23:04

В Москве будет запущено еще одно производство жизненно необходимых лекарств

10-11-2020, 20:04

В Москве создали большой запас препаратов для лечения COVID-19

23-10-2020, 11:36

Сотрудница полиции выдумала групповое изнасилование, чтобы скрыть прогул

22-10-2020, 13:17

В Москве 12-летняя девочка пришла пьяной к стоматологу

14-10-2020, 11:22

В Москве мужчину насмерть задавило воротами паркинга

11-10-2020, 07:48

Число «тяжелых» пациентов с COVID-19 в Москве названо

2-10-2020, 09:49

В Москве за нарушение масочного режима закрыли несколько «Перекрестков» и «Магнолий»

25-09-2020, 08:36

Между Москвой и Петербургом проложат веломаршрут

15-09-2020, 19:14

16-летняя москвичка обвинила таксиста в изнасиловании

12-09-2020, 20:08

В Москве 9-летней девочке на эскалаторе в метро зажевало руку

9-09-2020, 18:14

В Москве водитель, чтобы не проходить тест, совершил самоубийство

7-09-2020, 21:03

Москвич расчленил жену на глазах у 6-летнего сына

15-08-2020, 11:39

Загадочные смертельные случаи зафиксированы в частной московской клинике

13-08-2020, 21:01

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров