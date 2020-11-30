В Москве после концерта группы «Кипелов» опечатали Adrenaline Stadium

После скандальных концертов Басты в Петербурге, которые привели к временному закрытию Ледового дворца, страсти вокруг выступлений артистов разгораются еще больше. В Москве, как стало известно сегодня из-за нарушения мер по коронавирусу на концерте рок-группы «Кипелов» была опечатана концертная площадка Adrenaline Stadium.

«Роспотребнадзор опечатал Adrenaline Stadium за нарушения антиковидных мер на концерте группы «Кипелов», — проинформировал столичный оперштаб по COVID-19 на своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей либо же приостановление деятельности на срок до трех месяцев (90 суток).

В клубе в ходе концерта рок-группы совсем не был обеспечен контроль за соблюдением масочного режима и социальным дистанцированием.