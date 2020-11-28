Все вузы Москвы и Петербурга перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса все вузы Москвы и Петербурга уже перешли на дистанционное обучение.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Российской Федерации. Соответствующая информация была размещена в телеграм-канале ведомства. В Москве и Петербурге ранее вузам было рекомендовано перейти на дистанционное обучение до 6 февраля.

Также Минобрнауки сообщает, что сейчас наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка и в других регионах России. В таких регионах студенты вузов переведены на удаленное обучение.

В ведомстве объяснили, что было принято решение сохранить бюджетные места за теми иностранными студентами, которые не могут прибыть в Россию из-за ограничений, которые были введены на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Минобрнауки подчеркнуло, что на данный момент ни одного обращения от студентов вузов по поводу неправомерного отчисления из-за отсутствия на занятиях не поступило.

Отметим, в Telegram-канале Mash появилось сообщение, в котором было указано, что около 2 тыс. иностранных студентов обратились к российскому правительству с просьбой пустить их в страну, поскольку их начали отчислять из российских университетов, так как на занятиях они не присутствуют.