Мособлтаможня за 2020 год задекларировала 1,9 тысяч тонн новогодних игрушек

Сегодня, 15:04

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Мособлтаможня за 2020 год задекларировала 1,9 тысяч тонн новогодних игрушек

У импортных товаров, ввозимых на территорию России на Рождество и Новый год, всегда прослеживается четко обозначенная сезонность. Как правило, поставки такой продукции осуществляются в конце лета, в августе месяце.

Максимальные объемы рождественского импорта проходят через таможню в сентябре-октябре. Такую информацию предоставило издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Московской областной таможни.

На протяжении 2020 года, по сообщению Центра электронного декларирования Московской областной таможни, уже задекларировано 1,9 тысяч тонн продукции, предназначенной для празднования Рождества и Нового года.

Данный объем превышает прошлогодний на 10%. С первого сентября таможенники оформили 74% от всей импортируемой продукции.

Что касается января-апреля, в тот период задекларировано менее 1% от общего объема товаров для Нового года.

Основные отправители импорта для России на Новый год – Китай, Латвия, Финляндия, Нидерланды, Польша.

Эти государства отправляют самые большие товарные объемы.

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