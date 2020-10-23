В Москве будет запущено еще одно производство жизненно необходимых лекарств

Правительство Москвы объявило конкурс на поставку лекарственных препаратов, с победителем которого будет заключен офсетный контракт сроком по десять лет, и он сможет создать в столице современное фармпроизводство. Об этом сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на отдел по общественным связям департамента инвестиционной и промышленной политики города.

В задачи победителя будет входить локализация и модернизация производства 20 лекарственных препаратов, в том числе и жизненно необходимых. На предприятии для нужд столицы должны наладить производство противоглаукомных препаратов, антибиотиков, анальгетиков, антидепрессантов и нейролептиков.

Объем инвестиций для реализации этого проекта оценивается в один миллиард рублей. Офсетный контракт, как предполагается, будет подписан по итогам конкурсной процедуры вначале 2021 года.

Москва гарантирует инвестору закупку произведенных на предприятии лекарственных препаратов в течение восьми лет на сумму 1,1 миллиарда рублей.

Этот контракт для Москвы будет пятым. С 2017 года в фармпроизводство было вложено 11,9 миллиарда рублей частных инвестиций. Закупок за это время произведено на сумму 71,6 миллиарда рублей.

Отметим, что офсетный контракт предусматривает не только госзакупку товара. Поставщик берет на себя обязанности по локализации производства. Офсет должен стимулировать вложения бизнеса как в новые предприятия, так и в переоснащение уже существующих.