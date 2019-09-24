В Кировской области мужчина забил насмерть и изнасиловал хозяина дома за нежелание пустить в гости

Следователи СУ СК России по Кировской области завершили расследование резонансного преступления, совершенного в декабре минувшего года в Фаленках. Обвиняемый - 34-летний мужчина, который за нежелание хозяина пустить в гости изнасиловал его и лишил жизни. Уголовное дело с завизированным прокурором обвинительным заключением направили в суд на рассмотрение.

В декабре минувшего года 34-летний житель Фаленок в состоянии алкогольного опьянения решил наведаться в гости к знакомым. Он постучал в дверь, ее отворил 42-летний хозяин. Видя, что гость еле на ногах стоит, в дом впустить отказался.

Это разозлило визитера. Он схватил палку, разбил окно на первом этаже и проник в помещение. Возникла ссора, в ходе которой незванный гость начал избивать хозяина ногами и руками, а потом еще и стулом.

Мужчина уже был беспомощен и не мог оказывать сопротивления. Гость на этом не остановился, а, чтобы еще больше унизить, надругался. После этого он убрался из дома, а хозяин вскоре скончался.

Подозреваемого по горячим следам задержали. Свою вину в содеянном он признал. Дело в его отношении, возбужденное сразу по трем статьям Уголовного кодекса, направлено в суд на рассмотрение.