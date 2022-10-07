«Мерзкое верчение хвостом»: кому выгодно вести Telegram-каналы от имени «ЧВК Вагнера»

Вчера, 15:39

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«Мерзкое верчение хвостом»: кому выгодно вести Telegram-каналы от имени «ЧВК Вагнера»
Фото из открытых источников

Военные успехи «ЧВК Вагнера» на полях сражений в Донбассе, очевидно, не устраивают недоброжелателей. Хитрые блогеры и их кураторы всеми силами пытаются связать себя с триумфами российских бойцов. В связи с этим в Telegram появилось множество каналов, которые ведут мошенники якобы от имени «вагнеровцев». 

Недоброжелатели призывают читателей жертвовать средства для нужд фронта. При этом известно, что «ЧВК Вагнера» настолько хорошо экипированы, что не нуждаются ни в обмундировании, ни в волонтерской помощи. 

Руководитель «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», Герой России Андрей Трошев призвал с осторожностью относиться к Telegram-каналам, которые высказывают различные мнения от лица бойцов ЧВК «Вагнера». 

Одним из сомнительных ресурсов, которые удалось вычислить, является Telegram-канал «На марше Z». Авторы данного портала ссылаются на свои «каналы связи» на фронте и организовывают «сборы» и «группы помощи» сотрудникам ЧВК. Доподлинно неизвестно, в чьих карманах оседали эти деньги, но, вероятнее всего, у администратора ресурса. 

Сведения, которые публикуются в Telegram-канале «На марше Z», нередко распространяются такими СМИ, как SM News, Novostivl.ru, «Тульская пресса», SM News Москва, SM News Екатеринбург, SM News Тюмень, SM News Крым и Yakutsk.ru. Примечательно, что на данный момент опубликованные этими СМИ материалы со ссылкой на фейковый Telegram-канал были удалены. 

Вышеуказанные издания входят в структуру холдинга Levsha Digital, который находится под управлением ООО «Столичный деловой клуб» в Туле. Вероятно, сотрудники данной организации стоят за работой сомнительных Telegram-каналов.

Бенефициаром этой истории можно считать депутата Тульской городской думы VII созыва, члена фракции «Единая Россия» Илью Владимировича Степанова. Его жена, Анна Андреевна, числится в качестве учредителя холдинга. 

Так как информация находится в открытом доступе, очевидно, что представители «ЧВК Вагнера» уже провели довольно жесткий разговор с тульским депутатом. 

По мнению публициста Андрея Роста, вместо того, чтобы закрыть Telegram-канал «На марше Z», администраторы начали действовать более ловко и попытались заискивать. 

«Стоит отметить, что после того, как правда раскрылась депутат Степанов и его подчиненные по-видимому не смогли честно и просто извинившись закрыть канал, написав опровержение в СМИ. Нет. Они привыкли действовать трусливее: чиновник и его сообщники начали лебезить перед руководством «ЧВК Вагнера», безуспешно пытаясь исправить сложившуюся ситуацию. Но это не отменяет того, что их посты продолжали писаться от лица «вагнеровцев». Это мерзкое верчение хвостом, а не извинение за ошибку», — отметил публицист.

Тем временем правоохранительные органы активно отслеживают деятельность фальшивых каналов, впоследствии закрывая такие ресурсы и возбуждая уголовные дела против их владельцев и бенефициаров. Так что нельзя исключать, что в определенный момент подражателям бойцов «ЧВК Вагнера» тоже придется рано или поздно ответить.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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