В Волгоградской области объяснили выписку недолеченных пациентов с коронавирусом.
Заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Марина Гаврилова рассказала журналистам, что в области могут выписывать из инфекционных больниц коронавирусных пациентов и без отрицательных ковид-тестов, но при условии их удовлетворительного самочувствия, передает РИА Новости.
Она добавила, что в случае умеренно выраженных симптомов пациент может уже долечиваться амбулаторно.
В комздраве региона уточнили, что долечивание больных в домашних условиях позволит освободить койки для пациентов, которые остро в них нуждаются, ибо у них отмечается тяжелое течение заболевания.
В ведомстве добавили, что на текущий момент в COVID-госпиталях находятся на лечении свыше 6,4 тысячи человек. Всего власти региона развернули более 7,5 тысячи коронавирусных коек.
В Волгоградской области, как следует из данных оперштаба по состоянию на 29 октября, зарегистрировано 20 118 случаев коронавируса, из них 199 за прошедшие сутки.
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