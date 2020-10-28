В Волгоградской области объяснили выписку недолеченных пациентов с коронавирусом

Сегодня, 16:34

Ольга Громова

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В Волгоградской области объяснили выписку недолеченных пациентов с коронавирусом

В Волгоградской области объяснили выписку недолеченных пациентов с коронавирусом.

Заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Марина Гаврилова рассказала журналистам, что в области могут выписывать из инфекционных больниц коронавирусных пациентов и без отрицательных ковид-тестов, но при условии их удовлетворительного самочувствия, передает РИА Новости.

«В методических рекомендациях допускается выписка из стационара с положительными результатами на COVID-19, то есть нет отрицательных мазков пока, но его могут выписать. Каждый случай такой выписки, разумеется, оценивается лечащим врачом индивидуально», - заявила Гаврилова.

Она добавила, что в случае умеренно выраженных симптомов пациент может уже долечиваться амбулаторно.

В комздраве региона уточнили, что долечивание больных в домашних условиях позволит освободить койки для пациентов, которые остро в них нуждаются, ибо у них отмечается тяжелое течение заболевания.

В ведомстве добавили, что на текущий момент в COVID-госпиталях находятся на лечении свыше 6,4 тысячи человек. Всего власти региона развернули более 7,5 тысячи коронавирусных коек.

В Волгоградской области, как следует из данных оперштаба по состоянию на 29 октября, зарегистрировано 20 118 случаев коронавируса, из них 199 за прошедшие сутки.

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