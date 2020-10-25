Глава Карелии из-за коронавируса на месяц запретил школьникам посещать торговые центры

Сегодня, 11:25

Ольга Громова

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Глава Карелии из-за коронавируса на месяц запретил школьникам посещать торговые центры

В Карелии из-за разгорающегося вновь коронавируса вводят новые ограничения. Глава региона накануне завизировал соответствующий документ, передает «КарелИнформ».

Глава Карелии Артур Парфенчиков из-за роста новых случаев коронавируса вводит новые ковид-ограничения. Требования касаются торговых объектов, общественного питания, бытового обслуживания.

Всем жителям региона власти советуют воздержаться от посещения мест скопления людей. Без острой необходимости из дома лучше не выходить. Школьникам до 16 лет запрещено самостоятельно заходить в торговые центры. В ТЦ можно попасть лишь в сопровождении родителей. Требование распространяется не только на время осенних каникул, а сроком на месяц - с 1 по 30 ноября.

Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу. В первую очередь это касается пожилых граждан - от 60 и старше.

Помимо этого, до декабря 2020 года на объектах общепита в зонах расчета с покупателями должны быть установлены защитные экраны.

До 15 декабря все торговые и спортивные объекты должны быть оборудованы обеззараживателями воздуха.

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