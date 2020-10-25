Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей территории России

Всеобщий масочный режим вводит Роспотребнадзор по всей территории России из-за распространения коронавирусной инфекции. Постановление ведомства вступит в свою законную силу со среды, 28 октября.

Документ обязывает граждан одевать маску во всех местах массового пребывания людей, а также в транспорте, в лифтах, на парковках.

В Роспотребнадзоре уточнили, что местами массового пребывания людей принято считать те, где одновременно могут находиться более 50 человек.

Кроме того, ведомство рекомендовало губернаторам ввести ряд дополнительных ограничений на случай, если граждане будут игнорировать либо нарушать масочный режим.

Как пишет «Лента.ру», предлагается запретить работу кафе, ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.

Помимо этого, в Роспотребнадзоре считают правильным усиление мер защиты граждан старше 65 лет, а также россиян, у которых имеются хронические заболевания.

Напомним, ранее масочный режим вводился регионами. Ношение масок стало обязательным во многих городах.

С 12 мая обязательный масочный режим начал действовать в Москве. Горожане обязаны в магазинах, транспорте, такси, на рабочих местах быть в масках и перчатках.

Штраф за появление в транспорте без маски - пять тысяч рублей, в других общественных местах - четыре.