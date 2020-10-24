Журналист Антон Красовский стал руководителем отдела на телеканале RT

Российский журналист и общественный деятель, 45-летний Антон Красовский стал руководителем русскоязычной дирекции международного телеканала RT. Известно, что в его обязанности будет входить создание контента, предназначенного для российской публики. Об этом сообщает «RT».
Стоит отметить, что помимо журналистики известным Антона сделало его открытое признание в гомосексуальной ориентации. Миру он сообщил об этом в далеком 2013 году.
Также известно, что Антон директор фонда «СПИД.Центр». Его деятельность направлена на помощь ВИЧ-инфицированным людям. Отметим, сам журналист в 2011 году сообщил о том, что он ВИЧ-положительный.
На этом деятельность Красовского не заканчивается. В том же 2011 Антон возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Михаила Прохорова, а в 2017 поддержал Ксению Собчак. В 2018 он баллотировался в мэры Москвы, однако его имени в бюллетенях так и не оказалось.
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