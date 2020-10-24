Журналист Антон Красовский стал руководителем отдела на телеканале RT

Сегодня, 19:16

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Журналист Антон Красовский стал руководителем отдела на телеканале RT

Российский журналист и общественный деятель, 45-летний Антон Красовский стал руководителем русскоязычной дирекции международного телеканала RT. Известно, что в его обязанности будет входить создание контента, предназначенного для российской публики. Об этом сообщает «RT».

«Я очень рад тому, что оказался в команде RT в качестве руководителя. Также я воодушевлен тем, что буду заниматься контентом для русского зрителя. Я считаю, что очень важно быть нацеленным не только на иностранную, но и на русскоязычную аудиторию. Надеюсь, что удастся создать что-то впечатляющее», - поделился журналист.

Стоит отметить, что помимо журналистики известным Антона сделало его открытое признание в гомосексуальной ориентации. Миру он сообщил об этом в далеком 2013 году.

«Я гей, но я такой же человек, как и все. Как Путин, как Медведев, как российские депутаты», - признался Красовский. 

Также известно, что Антон директор фонда «СПИД.Центр». Его деятельность направлена на помощь ВИЧ-инфицированным людям. Отметим, сам журналист в 2011 году сообщил о том, что он ВИЧ-положительный.

На этом деятельность Красовского не заканчивается. В том же 2011 Антон возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Михаила Прохорова, а в 2017 поддержал Ксению Собчак. В 2018 он баллотировался в мэры Москвы, однако его имени в бюллетенях так и не оказалось.

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