В Ростове умер заболевший COVID-19 главврач больницы №20

Главный врач городской больницы №20 в городе Ростове-на-Дону Юрий Дронов, на базе которой развернули ковидный госпиталь, скончался. О его смерти со ссылкой на представителя администрации сообщило РИА Новости. Известно, что медик болел коронавирусом.

«Дронов сегодня умер. Информация поступила из областной больницы №1», - рассказали агентству в городской администрации и добавили, что причина смерти главврача будет установлена по итогам вскрытия, сделанного патологоанатомами.

Напомним, на минувшей неделе ряд СМИ разразились публикациями, в которых утверждали, что из-за недостатка кислорода и паузы в снабжении несколько пациентов больницы №20 буквально задохнулись.

Власти Ростова появившиеся сведения опровергли. В заявлении для прессы утверждалось, что никаких аварийных ситуаций в ковидном госпитале не было. Закупки кислорода проводились вовремя и в надлежащем виде. Тем не менее, Росздравнадзор и горздрав приступили к проверкам.

Прокомментировали ситуацию и в Кремле. Так, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал информацию о смерти пациентов с COVID на ИВЛ в ростовской больнице тревожной, но посоветовал дождаться результатов проверок.