Ракетные комплексы «Бастион» поразили условные цели у границ НАТО

Сегодня, 19:35

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Ракетные комплексы «Бастион» поразили условные цели у границ НАТО

О проведении тактических учений с нанесением ударов по морским целям рассказали в пресс-службе Западного военного округа Балтийского флота. Отмечается, что в учениях были задействованы береговые ракетные комплексы «Бастион», которые нанесли удары по морским целям у калининградских берегов. Об этом информирует «Калининград.Ru».

Согласно сообщению в пресс-службе ведомства, к учениям по отражению атаки с моря были привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки. Отмечается, что по сигналу тревоги была совершена 50-километровая переброска в назначенный район на побережье Балтийского моря в западной части Калининградской области. 

«По ходу марша колонны вертолёты морской авиации Ми-24 осуществляли воздушную разведку по поиску диверсионных групп условного противника, а самолёты Су-27 выполняли прикрытие ракетных комплексов от ударов с воздуха», - говорится в сообщении. 

Известно, что основным предназначением «Бастиона» является защита морского побережья протяженностью свыше 600 км. Этот ракетный комплекс способен поражать корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет «Оникс». Согласно официальной сводке, в учениях участвовали 100 военнослужащих и более десяти единиц автомобильной и специальной техники.

Несмотря на то, что пуски «Бастиона» были электронными, страны НАТО могли свободно отслеживать активность российских средств поражения, так как пуск был осуществлен у границ НАТО. Американские военные эксперты отметили, что даже одна единица «Бастиона» может легко разгромить целую армаду кораблей в конкретном районе, что вызвало сильное беспокойство у военного командования США. 

«Российские ракетные комплексы контролируют большую часть Балтийского моря, и в случае малейшей опасности готовы в течение 10-15 минут уничтожить любые надводные цели в радиусе 600 километров», - отреагировал один из американских аналитиков.
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