В Петербурге для людей старше 65 лет могут ввести обязательную самоизоляцию

Смольный может рассмотреть вопрос об обязательной самоизоляции для горожан 65 лет и старше в случае, если эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса сильно ухудшится. Об этом во время недавно прошедшего брифинга заявил замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов.

«Коронавирусное» постановление 121 в своей последней редакции обязало предпринимателей и руководство предприятий организаций предоставить номера телефонов работников старше 65 лет (без персональных данных), которые не могут быть переведены на дистанционную работу, а также предоставить объяснение, почему «удаленка» в каждом конкретном случае невозможно.

По словам Ситова, база данных телефонных номеров необходима для сбора статистики о заболевших, в том числе о тех, кто находится на самоизоляции и работает дома, а кто - на рабочем месте.

Обязательная самоизоляция групп риска, по мнению чиновника, один из вариантов, который позволит избежать более масштабных ограничений.

Кроме того, в Смольном сейчас прорабатывают нормативы для предприятий города на удаленную работу. Не исключено, что в Петербурге последуют примеру Москвы и обяжут работодателей предоставлять списки сотрудников, работающих на дистанте.



