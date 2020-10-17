Ажиотажный спрос на лекарства в РФ может привести к их дефициту

Вчера, 23:51

0

Image 16+
Ажиотажный спрос на лекарства в РФ может привести к их дефициту

Российские медики назвали 3 причины, из-за которых в октябре в стране начался дефицит лекарственных препаратов. Самой главной из них стал указ об обязательной маркировке препаратов. Об этом сообщает «Национальные интересы».

Глава Ассоциации фармацевтических компаний России Виктор Дмитриев заявил, что если сейчас ничего не изменить, то страна придет к полному коллапсу.

Эксперты сообщают, что в аптеках РФ сегодня наблюдается острая нехватка лекарств. При чем сюда входят не только препараты для лечения коронавируса, но и другие антибиотики и антикоагулянты.

В связи с этим специалисты определили три причины, из-за которых произошла такая ситуация.

Первая из них – это ажиотаж на все препараты, которые предназначаются для лечения коронавируса. Вторая – это контроль цен на жизненно важные препараты государством. Так, если, например, себестоимость ибупрофена достигает 17 рублей, то государство обязывает производителей продавать его по 12 рублей.

И последняя причина – это указ о маркировке препаратов, который вступил в силу 1 июля 2020 года. Из-за карантинных мер большинство аптек страны не успели подготовиться к новым установкам. Плюс ко всему, в системе маркирования постоянно происходят сбои.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Комздраве назвали количество свободных коек в Петербурге для пациентов с COVID-19

17-10-2020, 21:25

Россия теряет из-за хронических заболеваний ежегодно 3 триллиона рублей

17-10-2020, 20:55

В Ростовской области из-за коронавируса вводят новые ограничения

15-10-2020, 11:33

Роспотребнадзор ужесточил ограничения из-за коронавируса в Самарской области

14-10-2020, 21:48

Эксперт: конфликт в Карабахе показал, что Россия не готова к войне XXI века

14-10-2020, 19:56

Омский врач, лечивший Навального, уволился из БСМП-1

14-10-2020, 11:09

В России от коронавируса умирает больше людей, чем погибает в ДТП

14-10-2020, 10:03

В РФ почти закончились койки для пациентов с коронавирусом

13-10-2020, 19:46

Помощница прокурора оттаскала за волосы российскую пенсионерку

13-10-2020, 16:37

В Сочи началось нашествие пауков-волков

12-10-2020, 20:28

В Петербурге бизнес опасается закрытия из-за ковида

12-10-2020, 10:53

Новосибирская область пока отказалась от новых ограничений по коронавирусу

12-10-2020, 09:08

В Саратове переболевший COVID-19 священник раскритиковал «карантинные меры»

11-10-2020, 16:56

Кинологи назвали 5 лучших сторожевых пород собак

11-10-2020, 15:47

На карантин из-за коронавируса закрыли ряд отделений больниц в Тульской области

9-10-2020, 20:14

Россия перекрыла полностью Керченский пролив и черноморский берег

9-10-2020, 17:36

В Челябинской области изменились правила вызова «скорой помощи»

9-10-2020, 17:34

Минздрав порекомендовал россиянам провести дома предстоящие выходные

9-10-2020, 09:01

Российским регионам направят около 10 млрд рублей на выплаты семьям

9-10-2020, 08:46

Воробьев призвал отказаться от поездок в общественном транспорте

9-10-2020, 08:38

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров