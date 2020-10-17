Ажиотажный спрос на лекарства в РФ может привести к их дефициту

Российские медики назвали 3 причины, из-за которых в октябре в стране начался дефицит лекарственных препаратов. Самой главной из них стал указ об обязательной маркировке препаратов. Об этом сообщает «Национальные интересы».

Глава Ассоциации фармацевтических компаний России Виктор Дмитриев заявил, что если сейчас ничего не изменить, то страна придет к полному коллапсу.

Эксперты сообщают, что в аптеках РФ сегодня наблюдается острая нехватка лекарств. При чем сюда входят не только препараты для лечения коронавируса, но и другие антибиотики и антикоагулянты.

В связи с этим специалисты определили три причины, из-за которых произошла такая ситуация.

Первая из них – это ажиотаж на все препараты, которые предназначаются для лечения коронавируса. Вторая – это контроль цен на жизненно важные препараты государством. Так, если, например, себестоимость ибупрофена достигает 17 рублей, то государство обязывает производителей продавать его по 12 рублей.

И последняя причина – это указ о маркировке препаратов, который вступил в силу 1 июля 2020 года. Из-за карантинных мер большинство аптек страны не успели подготовиться к новым установкам. Плюс ко всему, в системе маркирования постоянно происходят сбои.