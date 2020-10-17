Заключенным в Томской области запретили платить вору в законе Паате Самтредскому

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Заключенным в Томской области запретили платить вору в законе Паате Самтредскому

В Томской области сидельцам российских тюрем запрещено давать дань 46-летнему вору из Грузии Паате Вашакидзе. Его знают в воровской среде, как вора в законе Ешха, или Паата Самтредский. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщило издание «Прайм Крайм».

Когда он был в ИТК № 2 Томской области, то сотрудничал с руководством лагеря, согласившись с политикой зоны. Узнав об этом, сидевшим там авторитетам звонили их собратья с требованием, чтобы не считали Самтредского вором в законе и что ему не следует более давать дань.

Паату Вашакидзе приняли в семью главного вора Азербайджана Надира Салифова (Гули) в июле 2013 года. Тогда против него проходило следствие в Бутырской тюрьме. Его подозревали в воровстве.

Вор в законе никому не хвастался о титуле авторитета до самого отъезда из Москвы в октябре 2014-го. Гули убили в Турции люди Хагана Зейналова (Хан Бакинский). Лишившись своего покровителя, Вашакидзе столкнулся с проблемами.

Его земляк, тоже законник, уроженец грузинской Самтредии, 43-летний Авто Тугуши сказал, что Вашакидзе не вор. Такие высказывания в этой специфической среде, по мнению издания «Прайм Крайм», следует четко аргументировать, когда собирается высший эшелон преступного мира.

Авто Тугуши, когда объяснял ворам свою позицию, при разговоре с людьми покойного Гули, которые выгораживали члена «семьи», сказал, что пояснит свои слова ворам, если кто-то из них соберет по этому поводу сходку. Однако в октябре сам Тугуши был задержан в Германии с поддельными документами и отправлен за решетку.

Вашакидзе после освобождения из томской колонии в сентябре 2019 года был депортирован в Грузию, откуда позже перебрался в Турцию.

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