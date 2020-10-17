В Курской области школьница отправила в военкомат 30 призывников

Сегодня, 08:26

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В Курской области школьница отправила в военкомат 30 призывников

17-летняя жительница Курской области Анна Целикова вызвала у пользователей Сети много споров. Девушка добровольно решила разносить повестки уклонистам по их домам. Своей привлекательной внешностью она вызывала интерес у парней, к которым пришла. Да такой, что они сами открывали ей дверь. А потом она вручала им в руки повестку. Об этом сообщает «КП-Курск».

Давно известно, что в России проживает очень много уклонистов от армии. Схема давно проверенная. Достаточно просто лично не сталкиваться с представителями военкомата и не брать в руки повестку. В Курске решили креативно подойти к решению проблемы и отправили вручать повестки молодую 17-летнюю девушку.

Анна добровольно вызвалась пройти с сотрудниками военкомата по домам уклонистов. Увидев на площадке привлекательную девушку, парни сами открывали дверь. А после этого получали повестку. Таким способом удалось поймать уже 30 призывников.

«Я очень уважаю парней, которые идут служить в армию. Считаю, что это повод для гордости. Поэтому решила помочь сотрудникам военкомата», - прокомментировала свою позицию Анна.

За некое волонтерство девушка получила благодарность. Пользователей Сети возмутила эта ситуация со многих сторон. В первую очередь возник вопрос, законно ли сотрудникам комиссариата использовать несовершеннолетнюю девушку в своих интересах.

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