В подвале ковидного госпиталя на Алтае скопились десятки трупов

Сегодня, 14:20

Ольга Громова

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В подвале ковидного госпиталя на Алтае скопились десятки трупов

На Алтае показали сваленные в подвале трупы жертв коронавируса - кадры ужасают и доказывают серьезность ситуации.

В Барнауле из-за нехватки мест в моргах умерших от коронавируса складывают просто на пол в больнице. В Сети появились фото и видео с места инцидента.

Автором страшных кадров стал больной коронавирусом пациент с сильной одышкой. Он показал десятки пакетов с телами умерших от крронавируса - они были свалены и на каталки, и на полу, и, по всей видимости, в подвале.


Видео подлинное - это подтвердили в Минздраве Алтайского края, передают «Вести». В ведомстве уточнили, что тела умерших от ковида были засняты в городской больнице №12 Барнаула.

Из-за нехватки мест в моргах (а вскрытию в обязательном порядке подлежат тела всех умерших от коронавируса) медики задерживают выдачу тел умерших и вынуждены какое-то время хранить их в больницах.

«Чтобы хоть сколько-то сократить очередность вскрытий, мы делаем все возможное. В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных, включая субботу и воскресенье», — поведал главный патологоанатом Алтайского края Владимир Климачев на своей странице в социальной сети.
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