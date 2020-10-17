В Туле перед домом должника за газ водрузили пятитонный бетонный блок

Необычный способ взыскать долг за коммунальные услуги с жителя Тулы изобрели работники компании «Газпром Межрегионгаз Тула». Перед домом должника компания с помощью спецтехники водрузила пятитонный каменный долг на котором значится требование срочно выплатить задолженность за газ. Об этом сообщают «Тульские новости».
Массивный пятитонный блок, который работники поставили прямо перед двухэтажным коттеджем на Гарнизонном проезде взыскатели долга украсили надписью «Долг за газ». Бетонный цилиндр диаметром 1,5 м и высотой 1,5 м. был установлен, чтобы публично пристыдить должника – так объяснили свой креатив коммунальщики. Как объяснил представитель компании, долг неплательщика за газ составил более 53 тысяч рублей.
Он отметил, что помимо традиционных способов информирования злостных неплательщиков, поставщик газа может применять и альтернативные методы воздействия.
Согласно официальным данным, общая задолженность физических лиц за газ в Тульской области сейчас составляет почти 77 миллионов рублей. В списках должников, регулярно уклоняющихся от платежей, находится порядка 40 тысяч человек.
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