В Туле перед домом должника за газ водрузили пятитонный бетонный блок

Сегодня, 08:07

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В Туле перед домом должника за газ водрузили пятитонный бетонный блок

Необычный способ взыскать долг за коммунальные услуги с жителя Тулы изобрели работники компании «Газпром Межрегионгаз Тула». Перед домом должника компания с помощью спецтехники водрузила пятитонный каменный долг на котором значится требование срочно выплатить задолженность за газ. Об этом сообщают «Тульские новости».

«Огромный долг — огромное напоминание», — очевидно, таким принципом пользовались оригиналы из компании «Газпром Межрегионгаз Тула».

Массивный пятитонный блок, который работники поставили прямо перед двухэтажным коттеджем на Гарнизонном проезде взыскатели долга украсили надписью «Долг за газ». Бетонный цилиндр диаметром 1,5 м и высотой 1,5 м. был установлен, чтобы публично пристыдить должника – так объяснили свой креатив коммунальщики. Как объяснил представитель компании, долг неплательщика за газ составил более 53 тысяч рублей.

«Эта мера была вынужденная, ведь иначе достучаться до этого гражданина было никак нельзя», - сообщил представитель «Газпром Межрегионгаз Тула».

Он отметил, что помимо традиционных способов информирования злостных неплательщиков, поставщик газа может применять и альтернативные методы воздействия.

«Перед индивидуальными домами должников, регулярно нарушающих платежную дисциплину, мы планируем и дальше устанавливать подобные бетонные конструкции. Размещение таких блоков не противоречит требованиям законодательства, и ставить мы их будем перед жилыми домами тех абонентов, которые систематически нарушают платежную дисциплину, имеют дебиторскую задолженность от 20 тысяч рублей и просрочку платежа не менее полугода. Как только должник оплатит всю сумму — такие каменные напоминалки мы будем убирать», - прокомментировал представитель газовой компании.

Согласно официальным данным, общая задолженность физических лиц за газ в Тульской области сейчас составляет почти 77 миллионов рублей. В списках должников, регулярно уклоняющихся от платежей, находится порядка 40 тысяч человек.

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