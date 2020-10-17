Пуск ракеты ЗРК С-400 «Триумф» поразил пользователей Сети

Информационное агентство Avia.pro опубликовало видео запуска ракеты ЗРК С-400. А если говорить точнее, то был осуществлен пуск зенитной управляемой ракеты 9М96.

Эта ракета ранее попадала лишь на фото в СМИ, а видеозапись ее пуска в Сеть попала впервые, хотя представили ее публике еще в прошлом ходу в ходе военных учений «Славянское братство - 2019».

Пуск 9М96 осуществлялся на одном из российских военных полигонов. Процесс пуска серьезно отличался от того, как он происходил у других ракет подобного типа. Ракета 9М96 моментально после пуска навелась на цель, выполнив поворот почти на 90 градусов.

Но больше всего удивило зрителей видео то, что ракета оказалась буквально объята пламенем. В комментариях к видео западные пользователи комментируют с восхищением увиденное. Они отмечают, что были шокированы «огненной ракетой», которую придумали русские.

«Я 8 раз пересматривал этот ролик, но так и не понял, что же в конечном счете произошло. Это какая-то очередная уловка из России?!», «Ракета летит задом вперёд, потом не разворачиваясь прямо. Что чёрт возьми происходит???» - пишут под видео.